Ve společnosti Still působíte už osmadvacet let. Jaké to je, pracovat tak dlouhou dobu v jednom podniku?
Je to jako v dlouhodobém vztahu, přináší to spoustu výhod, ale samozřejmě i své výzvy. Pro mě bylo klíčové, že jsem za celou tu dobu nikdy nezůstal stát na jednom místě. Nastupoval jsem jako jediný pracovník odpovědný za pronájem a použitou techniku. Sám jsem objížděl zákazníky a prodával stroje. Pak jsem se stal prodejcem pro klíčové zákazníky. Přes pozice regionálního a obchodního ředitele jsem se nakonec vypracoval až na současnou pozici jednatele Stillu pro Česko a Slovensko. Sedět osmadvacet let na jedné židli bych určitě nevydržel. Každá nová role pro mě byla skvělou výzvou. A jak vlastně vnímat to číslo dvaceti osmi let v jedné firmě z dnešního pohledu? Některé mladší kolegy to dokázalo zaskočit. Nedávno k nám přijela kolegyně z Ameriky, je u nás teprve rok, a když jsem jí řekl, jak dlouho tu jsem já, skoro se kácela ze židle. Dříve se taková věrnost jedné značce brala jednoznačně jako plus, dnes už to u mladší generace vyvolává spíš údiv. Ale já se rád dívám zpátky na to, jakým vývojem jsme já i naše firma prošli.
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