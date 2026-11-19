Ať už jde o přesun těžkých nákladů, odbavování vlaků, nebo zásobování výrobních provozů, bez výkonné manipulační techniky se dnes řada firem neobejde. Důležitý je jak správný výběr strojů, tak jejich dlouholetý bezproblémový chod a dostupný servis. Právě na těchto principech si zakládá společnost E.H.P., autorizovaný dealer manipulační techniky Kalmar v Česku. Ta nachází v tuzemsku uplatnění v nejrůznějších odvětvích už od roku 1994.
Na pile slouží vozíky přes dvě desetiletí
Pila Javořice využívá vysokozdvižné vozíky Kalmar od roku 2005. Dnes jich má šest, každý s nosností 16 tun. Za dobu spolupráce se sice změnily pracovní postupy i požadavky na samotnou techniku, ale tyto stroje zůstávají pro firmu nepostradatelné. Na význam dlouhodobého využívání techniky upozorňuje také Martin Svoboda, jednatel společnosti E.H.P.: „U vysokozdvižných vozíků je zajímavé sledovat nejen technické parametry nového zařízení, ale především to, jak dlouho a v jakých podmínkách dokáže zákazník jeden stroj skutečně využívat.“
V Javořici oceňují rovněž spolupráci se servisními techniky, kteří pomáhají se záručními i odbornějšími pozáručními zásahy. „Jsou schopni poradit i po telefonu. Když přijedou, všechno probíhá velice hladce,“ pochvaluje si Josef Šimek, vedoucí expedice Pila Javořice.
V terminálu jde o každou minutu
Kontejnerový terminál ČD DUSS v Lovosicích využívá překladače Kalmar od roku 2006. V současnosti má tři stroje, které kromě námořních kontejnerů zvládají manipulovat se silničními návěsy a výměnnými nástavbami. Kontejnery dokážou stohovat až do pěti vrstev a díky své konfiguraci obslouží i více kolejí za sebou. „Reachstacker může být v terminálu velmi specializovaný stroj, nebo pracovní nástroj pro několik různých úloh. Hodně záleží na jeho konfiguraci a na tom, co od něj provoz očekává,“ přibližuje Martin Svoboda.
Pro terminál je navíc zásadní, aby případné technické problémy nenarušily odbavování vlaků. „U kontejnerových překladačů Kalmar oceňujeme vysokou spolehlivost a také velmi flexibilní a rychlý servis,“ uvádí Jaromír Cabalka, člen představenstva ČD DUSS Terminál. Rychlá reakce techniků je důležitá zejména při odbavování ucelených vlaků, u nichž je nutné dodržet jízdní řád.
Snadnější manipulace s návěsy
V Plzeňském Prazdroji pomáhá terminálový tahač Kalmar s přepravou návěsů mezi jednotlivými částmi areálu. Na rozdíl od silničního tahače se jeho produktivita neposuzuje podle ujetých kilometrů, ale podle počtu manipulačních cyklů za směnu. Důležitá je proto rychlost přistavení a odpojení návěsu. Svou roli hraje i ergonomie kabiny a bezpečný nástup a výstup řidiče, který během směny tyto pohyby mnohokrát opakuje.
„Pro manipulaci s návěsy v rámci areálu není potřeba řidičské oprávnění skupiny C+E, což nám usnadňuje zajištění personálu a umožňuje rychle reagovat na potřeby provozu,“ vysvětluje Stanislav Salák, manažer skladu a logistiky Plzeňského Prazdroje. Další výhodou je možnost využívat návěsy s upravenou podlážkou pro rychlé předávání zboží při automatické nakládce. Pivovar tak může zrychlit nakládku i navazující interní logistiku.
Právě znalost potřeb jednotlivých zákazníků považuje Martin Svoboda za zásadní. Díky pravidelnému kontaktu s nimi navíc může sledovat, jak se jejich požadavky postupně mění. „Dlouhodobá spolupráce nám pomáhá lépe porozumět tomu, co od techniky a servisu požadují,“ uzavírá.
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