Naplánovat zásobování skladu, určit počet zaměstnanců na směnách, rozdělit zboží mezi distribuční centra nebo zajistit včasné doručení objednávek nutí logistické společnosti zpracovávat obrovské množství informací. Musí při tom reagovat na okolnosti, které se neustále mění – od výkyvů poptávky přes dopravní komplikace až po dostupnost pracovníků. V posledních letech s těmito úkoly začíná pomáhat umělá inteligence. Přestože nejviditelnějším trendem je robotizace distribučních center, některé z nejvýznamnějších změn se odehrávají tak trochu neviditelně – v počítačových systémech, které jejich provoz plánují a řídí.
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