Polsko je jedním z hlavních logistických center celé Evropy. Co byly ty hlavní spouštěče, které přilákaly obrovské množství investorů a globálních e‑commerce hráčů?
První a naprosto klíčový činitel je obrovská velikost vnitřního trhu. V Polsku se bavíme o třiceti šesti milionech potenciálních zákazníků se sílící kupní silou. Když si to přepočítáte, populace Polska v podstatě odpovídá všem ostatním zemím středoevropského prostoru dohromady – tedy Česku, Slovensku, Rakousku a Maďarsku. Samotná velikost trhu by ale samozřejmě nestačila. To, co Polsko vystřelilo nahoru a co zároveň představuje nejvýraznější rozdíl mezi námi a našimi severními sousedy, je infrastruktura.
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