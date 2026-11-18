Když se letos na jaře rozhořel konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem, jeho důsledky pocítily i firmy vzdálené tisíce kilometrů od Perského zálivu. Omezení lodní dopravy Hormuzským průlivem, jednou z nejdůležitějších obchodních tepen světa, narušilo vývoz ropy a zkapalněného zemního plynu a přispělo k prudkému růstu cen energií. Pro výrobní podniky a logistické společnosti to znamenalo další nákladový šok a komplikace při plánování dodávek.
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